История 7 1762-1796 Соотнесите исторического деятеля и деяние: А) Г.А. Потемкин Б) А.Н.Радищев В) Т. Костюшко Г) Ф.Ф. Ушаков Д) С. Понятовский 1) адмирал, командующий Черноморским флотом 2) возглавил народное восстание ...
История
История 7 1762-1796 Соотнесите исторического деятеля и деяние: А) Г.А. Потемкин Б) А.Н.Радищев В) Т. Костюшко Г) Ф.Ф. Ушаков Д) С. Понятовский 1) адмирал, командующий Черноморским флотом 2) возглавил народное восстание в Польше 3) вступил на польский престол после смерти Августа III 4) фаворит и соправитель Екатерины II 5) автор Путешествия из Петербурга в Москву
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ф.Ф. Ушаков - адмирал командующий черноморским флотом; Т. Костюшко - возглавил восстание в Польше; А.Н.Радищев- автор путешествия из Петербурга в Москву; Г.А. Потемкин - фаворит и соправитель Екатерины II ; С. Понятовский - вступил на польский престол после смерти Августа III
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