История 7 1762-1796 Соотнесите исторического деятеля и деяние: А) Г.А. Потемкин Б) А.Н.Радищев В) Т. Костюшко Г) Ф.Ф. Ушаков Д) С. Понятовский 1) адмирал, командующий Черноморским флотом 2) возглавил народное восстание ...

История

История 7 1762-1796 Соотнесите исторического деятеля и деяние: А) Г.А. Потемкин Б) А.Н.Радищев В) Т. Костюшко Г) Ф.Ф. Ушаков Д) С. Понятовский 1) адмирал, командующий Черноморским флотом 2) возглавил народное восстание в Польше 3) вступил на польский престол после смерти Августа III 4) фаворит и соправитель Екатерины II 5) автор Путешествия из Петербурга в Москву

Автор: Гость