Помогите: Распространи предложения обстаятельствами,выраженными наречием с суффиксом -о-.Озаглавь текст. Солнце … опускалось за лес.Его лучи … освещали местность.Ветер … шелестел в траве.Сосны …шумели.По листве стучал дождь.Н...
Русский язык
Помогите: Распространи предложения обстаятельствами,выраженными наречием с суффиксом -о-.Озаглавь текст. Солнце … опускалось за лес.Его лучи … освещали местность.Ветер … шелестел в траве.Сосны …шумели.По листве стучал дождь.Наступала ночь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закат Солнце медленно опускалось за лес. Его лучи нежно освещали местность. Ветер тихо шелестел в траве. Сосны спокойно шумели.По листве стучал дождь. Наступала ночь.
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