Помогите: Распространи предложения обстаятельствами,выраженными наречием с суффиксом -о-.Озаглавь текст. Солнце … опускалось за лес.Его лучи … освещали местность.Ветер … шелестел в траве.Сосны …шумели.По листве стучал дождь.Н...

Русский язык

Помогите: Распространи предложения обстаятельствами,выраженными наречием с суффиксом -о-.Озаглавь текст. Солнце … опускалось за лес.Его лучи … освещали местность.Ветер … шелестел в траве.Сосны …шумели.По листве стучал дождь.Наступала ночь

Автор: Гость