Соедените приставки,корни суффиксы и окончания так,что бы получилось 20 слов. при??тавки : по-,пере-,за-,под-,с-,рас-,при-. корни : -цвет-,-груз-,дом-,-мороз-,-вяз-,-сказ-,-лес-. суффиксы : -очк-,-ик-,-н-,-ок-,-ов-,-ник-,-е...
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Соедените приставки,корни суффиксы и окончания так,что бы получилось 20 слов. при??тавки : по-,пере-,за-,под-,с-,рас-,при-. корни : -цвет-,-груз-,дом-,-мороз-,-вяз-,-сказ-,-лес-. суффиксы : -очк-,-ик-,-н-,-ок-,-ов-,-ник-,-ец-,-чик-,-ищ-. окончание : нулевое,-ой,-а,-е,-ый,-и.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесок,цветочки,цветик,домовой,грузчик,сказочка только это
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