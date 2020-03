This is или These are? 1. ................................................... the farmer`s horses. 2. ................................................... the farmers` horses. 3. .................................................

Английский язык

This is или These are? 1. ................................................... the farmer`s horses. 2. ................................................... the farmers` horses. 3. ...................................................... Mr Brown`s children. 4.................................................... the boy`s puzzle. 5. ....................................................... the boys` puzzle.

Автор: Гость