В жаркий день посетители кафе выпили 48 л сока,что в 2 раза меньше,чем было выпито газированной воды. Какого напитка было выпито меньше и на сколько литров меньше?

Математика

В жаркий день посетители кафе выпили 48 л сока,что в 2 раза меньше,чем было выпито газированной воды. Какого напитка было выпито меньше и на сколько литров меньше?

Автор: Гость