В жаркий день посетители кафе выпили 48 л сока,что в 2 раза меньше,чем было выпито газированной воды. Какого напитка было выпито меньше и на сколько литров меньше?
Математика
В жаркий день посетители кафе выпили 48 л сока,что в 2 раза меньше,чем было выпито газированной воды. Какого напитка было выпито меньше и на сколько литров меньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48 л -сока 48*2=96 л - газированной воды сока меньше на 96-48=48 литров
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