Геометрия 7 класс,помоги в течении 1 часа ) Эти задачи + в треугольнике АВС lt;В= 90 гр??дусов. Через вершину С проведена прямая,которая параллельна стороне АВи образует с АС угол 36 градусов. Найдите углы А и С

Геометрия

Геометрия 7 класс,помоги в течении 1 часа ) Эти задачи + в треугольнике АВС lt;В= 90 гр??дусов. Через вершину С проведена прямая,которая параллельна стороне АВи образует с АС угол 36 градусов. Найдите углы А и С

Автор: Гость