Разложите на множители: а) x(m-n)+3(m-n) б) 2x-2y+ax-ay
Математика
Разложите на множители: а) x(m-n)+3(m-n) б) 2x-2y+ax-ay
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