Помогите пожалуйста 1 задание выделите главное слово (с нейтральным оттенком ) 1)хныкать 2) реветь 3) рыдать 4) плакать 2 задание . из данного предложения выписаны словосочетания отметьте ошибочный вариант : изредка снег ср...
Русский язык
Помогите пожалуйста 1 задание выделите главное слово (с нейтральным оттенком ) 1)хныкать 2) реветь 3) рыдать 4) плакать 2 задание . из данного предложения выписаны словосочетания отметьте ошибочный вариант : изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжёлыми хлопьями . а)срывался и падал б) срывался с ветвей с) падал на землю д) изредка срывался
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