Помогите пожалуйста 1 задание выделите главное слово (с нейтральным оттенком ) 1)хныкать 2) реветь 3) рыдать 4) плакать 2 задание . из данного предложения выписаны словосочетания отметьте ошибочный вариант : изредка снег ср...

Русский язык

Помогите пожалуйста 1 задание выделите главное слово (с нейтральным оттенком ) 1)хныкать 2) реветь 3) рыдать 4) плакать 2 задание . из данного предложения выписаны словосочетания отметьте ошибочный вариант : изредка снег срывался с ветвей и падал на землю тяжёлыми хлопьями . а)срывался и падал б) срывался с ветвей с) падал на землю д) изредка срывался

Автор: Гость