Как найти три пятую числа 30
Математика
Как найти три пятую числа 30
Ответ(ы):
Гость:
Умножить дробь на число 3/5*30=18
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