Гепард двигался 2 часа со скоростью 90 км/ч, а затем 1 час со скоростью 110км/час. Какой путь проделал гепард?

Математика

Гепард двигался 2 часа со скоростью 90 км/ч, а затем 1 час со скоростью 110км/час. Какой путь проделал гепард?

Автор: Гость