Гепард двигался 2 часа со скоростью 90 км/ч, а затем 1 час со скоростью 110км/час. Какой путь проделал гепард?
Математика
Гепард двигался 2 часа со скоростью 90 км/ч, а затем 1 час со скоростью 110км/час. Какой путь проделал гепард?
Ответ(ы):
Гость:
1)90*2=180(км) - пробежал гепард за первые два часа. 2)110*1=110(км) - пробежал гепард за третий час. 3)180+110=290(км) - пробежал гепард. Ответ: гепард преодолел расстояние в 290 км.
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