В шахматном турнире участвовали ученики 9-го и 10-го классов. Каждый участник играл с каждым другим один раз. Десятиклассников было в 10 раз больше, чем девятиклассников и они набрали вместе в 4,5 раза больше очков, чем все де...

Гость: Гость:

Пусть девятиклассников x человек, тогда десятиклассников: 10x чел. Всего участников: 10x + x = 11x. Каждый участник играл с каждым другим один раз, следовательно турнир можно представить в виде полного графа. Количество вершин равно кол-ву участников, а кол-во ребер = кол-ву игр: Т.е., при 11x вершинах, будем иметь ребер. Далее, обратим внимание на кол-во набранных очков участниками. Пусть y - кол-во набранных очков всеми девятиклассниками. Тогда 4.5y - кол-во очков десятиклассников. Так как сумма всех очков равна кол-ву всех игр турнира, то: Это общее решение. Из-за недостатка данных не могу выделить точное. Но вот несколько возможных ответов: 10x | x | 4,5y | y: 10 |1 | 45 |10 20 |2 |189 |42 30 |3 |432 |96 40 |4 |774 |172 50 |5 |1215 |270 60 |6 |1755 |390 70 |7 |2394 |532