Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 5 см. Найдите катеты, если один из них на1 см. меньше другого

Алгебра

Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 5 см. Найдите катеты, если один из них на1 см. меньше другого

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