Как то вечером РАННЕЙ ВЕСЕННЕЙ порой нам пришлось приезжать по тонким болотистым местам. из БЛИЖНЕГО леса тянуло ЗЯБКОЙ сыростью. взошёл месяц, и все потянуло в ФАНТАСТИЧЕСКОМ свете. сравнительно с ДУШИСТОЙ ЛЕТНЕЙ ночью эта ХОЛ...

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Как то вечером РАННЕЙ ВЕСЕННЕЙ порой нам пришлось приезжать по тонким болотистым местам. из БЛИЖНЕГО леса тянуло ЗЯБКОЙ сыростью. взошёл месяц, и все потянуло в ФАНТАСТИЧЕСКОМ свете. сравнительно с ДУШИСТОЙ ЛЕТНЕЙ ночью эта ХОЛОДНАЯ ВЕСЕННЯЯ ночь была не так прекрасна. но ей придавала особенную поэзию жизнь ПЕРНАТОГО царства. Определите род и падеж выделенных прилагательных.Вы пишите выделенные прилагательные вместе с существительными. Обозначьте падеж прилагательных и выделите их окончания.

Автор: Гость