Как то вечером РАННЕЙ ВЕСЕННЕЙ порой нам пришлось приезжать по тонким болотистым местам. из БЛИЖНЕГО леса тянуло ЗЯБКОЙ сыростью. взошёл месяц, и все потянуло в ФАНТАСТИЧЕСКОМ свете. сравнительно с ДУШИСТОЙ ЛЕТНЕЙ ночью эта ХОЛ...

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Как то вечером РАННЕЙ ВЕСЕННЕЙ порой нам пришлось приезжать по тонким болотистым местам. из БЛИЖНЕГО леса тянуло ЗЯБКОЙ сыростью. взошёл месяц, и все потянуло в ФАНТАСТИЧЕСКОМ свете. сравнительно с ДУШИСТОЙ ЛЕТНЕЙ ночью эта ХОЛОДНАЯ ВЕСЕННЯЯ ночь была не так прекрасна. но ей придавала особенную поэзию жизнь ПЕРНАТОГО царства. Определите род и падеж выделенных прилагательных.Вы пишите выделенные прилагательные вместе с существительными. Обозначьте падеж прилагательных и выделите их окончания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ранней (Т.п.) весенней (Т.п) порой, из ближнего (Р.п) леса, зябкой (Т.п.) сыростью, фантастичком (П.п.) свете, душистой (Т.п.) летней (Т.п.) ночью, холодная (И.п.) весенняя (И.п) ночь, пернатого (Р.п.) царства.
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