Укажи слова состоящие из трёх слогов .1 обезьяна 2. майка 3. лентяйка .4. птичница
Русский язык
Укажи слова состоящие из трёх слогов .1 обезьяна 2. майка 3. лентяйка .4. птичница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лентяйка, птичница. Легко, вроде.
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