Укажи слова состоящие из трёх слогов .1 обезьяна 2. майка 3. лентяйка .4. птичница

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Укажи слова состоящие из трёх слогов .1 обезьяна 2. майка 3. лентяйка .4. птичница
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лентяйка, птичница. Легко, вроде.
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