Построить модель слова радуга. Указать изображение, звучание и написание этого слова
Русский язык
Построить модель слова радуга. Указать изображение, звучание и написание этого слова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радуга Ударение на первый слог А Деление слова ра-ду-га Транскрипция-[р а д у г а] Р[р]-согл.,твёрд.,звон.,неопр.,сонор. А[а]-глас.,ударная Д[д]-согл.,твёрд.,звон.,неопр.,сонор. У[у]-глас.,безуд. Г[г]-согл.,твёрд.,звон.,парн. А[а]-глас.,безуд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
1. Сила тока, проходящего через нить лампы, 2 А, напряжение на лампе 10 В. Каково электрическое сопротивление нити лампы? 2. Каково напряжение на...
Алгебра