Построить модель слова радуга. Указать изображение, звучание и написание этого слова

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Радуга Ударение на первый слог А Деление слова ра-ду-га Транскрипция-[р а д у г а] Р[р]-согл.,твёрд.,звон.,неопр.,сонор. А[а]-глас.,ударная Д[д]-согл.,твёрд.,звон.,неопр.,сонор. У[у]-глас.,безуд. Г[г]-согл.,твёрд.,звон.,парн. А[а]-глас.,безуд.