Сочинение на тему человек и природа по произведению Лермонтова мцыри
Литература
Сочинение на тему человек и природа по произведению Лермонтова мцыри
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Поэма М.Ю.Лермонтова “Мцыри” — произведение романтическое, и, как во всяком произведении этого направления, пейзаж занимает в нем одно из главных мест. Тем самым автор выражает свои взгляды на соотношение мира природы и мира людей. С одной стороны, и человек, и природа изображены Лермонтовым традиционно - романтически: яркая, экзотическая природа, неукротимая и свободная, соответствующая внутреннему миру главного героя, и мир людей — чуждый герою, отнимающий у него свободу, обрекающий на физическую гибель. В этом можно увидеть влияние модной в то время философии о “естественном человеке”, сталкивающемся с губительной силой цивилизации. Но в лермонтовской поэме оказывается невозможным и возвращение человека к “естественному” состоянию. Он представитель иного, людского, “царства” и не может уже жить по законам природы. То есть лермонтовский взгляд на соотношение человека и природы более противоречив и глубок, чем традиционный. Итак, человек и природа — два особых мира, существующих одновременно и в гармонии, и в противоборстве, и это одна из центральных тем поэмы “Мцыри”. Немного лет тому назад Там, где сливался, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь... Мир, спокойствие в этих словах. Даже бурные реки текут, обнявшись, “будто две сестры”. Вскоре в монастырь привозят мальчика, который Природа — великий учитель. Никакие искусственные преграды не смогли и не смогут уничтожить то, что она заложила в человеке. Никакие стены не остановили и не остановят стремление познавать мир, слиться с природой, ощутить себя таким же свободным, как она сама. Лучшее подтверждение тому — жизнь Мцыри.
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