глаголы в скобках поставь в нужную форму будущего времени. 1.Весной с юга (приле??еть) птицы..Они (прилетать) постепенно. 2..Девчонки (встречать) гостей на вокзале..Коля (встретить) маму на автобусной остановке. 3.Ребята ...

Русский язык
глаголы в скобках поставь в нужную форму будущего времени. 1.Весной с юга (приле??еть) птицы..Они (прилетать) постепенно. 2..Девчонки (встречать) гостей на вокзале..Коля (встретить) маму на автобусной остановке. 3.Ребята (поздравлять) первоклассников.Оля (поздравить) бабушку и маму с 8 Марта. 4.Вы (приглашать)гостей? Мы (пригласить)Игоря Николаевича на классный час. 5.Ты (играть)на гитаре,а я (танцевать).
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Гость:
Прилетели  прилетали  встречались  встретил  поздровляли  поздровляла  приглошали  приглосили
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