Составить диалог на английском языке со словами heppi

Английский язык
Составить диалог на английском языке со словами heppi
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