Гном по четным числам всегда говорит правду а по нечетным всегда врет. Как то в октябре его три дня подряд спрашивали как тебя зовут? На первый день он ответил альберт, на второй Вильгельм, на третий Генрих. как зовут гнома? Об...
Математика
Гном по четным числам всегда говорит правду а по нечетным всегда врет. Как то в октябре его три дня подряд спрашивали как тебя зовут? На первый день он ответил альберт, на второй Вильгельм, на третий Генрих. как зовут гнома? Объясните как вы рассуждали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнома зовут Вильгельм, иначе если бы он сказал правду в 1-й день то в 3-й день он сказал бы что он снова Генрих, если говорил правду в 3-й день то и в 1-й день должно было быть имя Генрих. Методом исключения остаётся Вильгельм
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