Гном по четным числам всегда говорит правду а по нечетным всегда врет. Как то в октябре его три дня подряд спрашивали как тебя зовут? На первый день он ответил альберт, на второй Вильгельм, на третий Генрих. как зовут гнома? Об...

Гость: Гость:

Гнома зовут Вильгельм, иначе если бы он сказал правду в 1-й день то в 3-й день он сказал бы что он снова Генрих, если говорил правду в 3-й день то и в 1-й день должно было быть имя Генрих. Методом исключения остаётся Вильгельм