Помогите пожалуста написать сочинение на тему почему ставят памятники И.А.Крылов?? примерно 10 предложений
Литература
Помогите пожалуста написать сочинение на тему почему ставят памятники И.А.Крылов?? примерно 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему ставят пото му что он велики басно писец и ставят ему потому что он провсгласил Российскую империю и сто баснописцем
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