Год основания и первого упоминания: Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, ??ереславль-Залесский. Хотя бы примерно!

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Год основания и первого упоминания: Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, ??ереславль-Залесский. Хотя бы примерно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Город Суздаль был основан: в 1024 году Ярославль впервые был упомянут в 1071 году Владимир: в 1108 году Ростов Великий: в 862 году Переславль-Залесский: в 1152 
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