Год основания и первого упоминания: Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, ??ереславль-Залесский. Хотя бы примерно!
Окружающий мир
Год основания и первого упоминания: Ярославль, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, ??ереславль-Залесский. Хотя бы примерно!
Ответ(ы):
Гость:
Город Суздаль был основан: в 1024 году Ярославль впервые был упомянут в 1071 году Владимир: в 1108 году Ростов Великий: в 862 году Переславль-Залесский: в 1152
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ПОМОГИТЕ,СРОЧНО,ПОМОГИТЕ! -Найдите значение выражения: |-1 целая 1 вторая |+3,5|= (Прошу,умоляю вас,решите)...
Математика
Площадь одного прямо угольник равна площади другого прямо угольник. длина первог?? прямо угольник равна 18 см, а ширина 15 см. чему равна ширина вт...
Русский язык
Допишите подходящее по смыслу имена существительные первого склонения. Мама купила. ..., Ласточки увидели. ...., .... выследила вкусную добычу, Сто...
Алгебра