Пожалуйста, помогите решить через дискриминант

Алгебра
Пожалуйста, помогите решить через дискриминант
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X≠0 x²+19=2x² x²=19 x1=-√19 x2=√19 --------------------------------- x²-19=0 D=0+76 √D=2√19 x1=-2√19/2=-√19 x2=2√19/2=√19
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