3 загадки про хобби или занятие
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3 загадки про хобби или занятие
Ответ(ы):
Гость:
У этой волшебницы, Этой художницы, Не кисти и краски, А гребень и ножницы. Она обладает Таинственной силой: К кому прикоснётся, Тот станет красивый. (Парикмахер)
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