Решить помогите две птицы находятся на расстоянии 4872см одна от другой Одновремен??о они полетели в противоположных направлениях со скоростями 298см и 325 см/с Какое расстояние будет между ними через 5сек
Математика
Решить помогите две птицы находятся на расстоянии 4872см одна от другой Одновремен??о они полетели в противоположных направлениях со скоростями 298см и 325 см/с Какое расстояние будет между ними через 5сек
Ответ(ы):
Гость:
1)298+325=623(см/сек) 2)623*5=3115(см) 3)4872+3115=7987(см) Ответ: 7987 см. Удачи!
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