Решить помогите две птицы находятся на расстоянии 4872см одна от другой Одновремен??о они полетели в противоположных направлениях со скоростями 298см и 325 см/с Какое расстояние будет между ними через 5сек

Математика

Решить помогите две птицы находятся на расстоянии 4872см одна от другой Одновремен??о они полетели в противоположных направлениях со скоростями 298см и 325 см/с Какое расстояние будет между ними через 5сек

Автор: Гость