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Приведите примеры кислотных оксидов
Химия
Приведите примеры кислотных оксидов
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Ответ(ы):
Гость:
СО₂,N₂O₅ вроде как-то так
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