В чем состоит суть теории графа Уварова?
История
В чем состоит суть теории графа Уварова?
Ответ(ы):
Гость:
Согласно теории Уварова, русский народ глубоко религиозен и предан престолу, а православная вера и самодержавие составляют непременные условия существования России. Народность же понималась как необходимость придерживаться собственных традиций и отвергать иностранное влияние, как необходимость борьбы с западными идеями свободы мысли, свободы личности, индивидуализма, рационализма, которые православием рассматривались как «вольнодумство» и «смутьянство». Руководствуясь данной теорией, начальник III отделения императорской канцелярии А. Х. Бенкендорф писал, что «прошлое России удивительно, настоящее прекрасно, будущее же выше всяких представлений»
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