Решите пример - 5/6 + 3/8 =
Математика
Решите пример - 5/6 + 3/8 =
Ответ(ы):
Гость:
0,2708(3) (3)- три в периуде
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