Участок прямоугольной формы,ширина которого в 2 раза меньше длины засеяли овсом.П??РИМЕТР УЧАСТКА 1140 м. 1/2 убрали комбайном.сколько квадратных метров участка осталось убрать

Математика
Участок прямоугольной формы,ширина которого в 2 раза меньше длины засеяли овсом.П??РИМЕТР УЧАСТКА 1140 м. 1/2 убрали комбайном.сколько квадратных метров участка осталось убрать
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выведем формулу периметра = 2(2х+х) = 1140 ... и площади = 2х * х, при условии, что ширина - х, длина - 2х из первого уравнения найдем х, х = 190, и подставим значение во вторую формулу, площадь равна 72200 м в квадрате, но нам нужна лишь половина, значит смело делим на 2 = 36 100 м в квадрате осталось убрать
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