Площадь одного прямо угольник равна площади другого прямо угольник. длина первог?? прямо угольник равна 18 см, а ширина 15 см. чему равна ширина второго прямо угольник, если длина его равна 27 см?

Математика

Площадь одного прямо угольник равна площади другого прямо угольник. длина первог?? прямо угольник равна 18 см, а ширина 15 см. чему равна ширина второго прямо угольник, если длина его равна 27 см?

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