Tg альфа = -2,4 и П/2 lt; альфа lt; П. Найти cos, sin и ctg.
Математика
Tg альфа = -2,4 и П/2 lt; альфа lt; П. Найти cos, sin и ctg.
Ответ(ы):
Гость:
Ctg=1/-2.4=-5/12 Sin=Корень(1/(1+ctg^2))=корень(1/(1-5/12^2))=Корень(119)/12 Cos=-Корень(1/(1+tg^2))=корень(1/(1+(-2,4^2)))=5/13
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