Головка мышцы это? хвост мышцы это? Фасция это? Двигательная единица это? статич??ская работа это?
Биология
Головка мышцы это? хвост мышцы это? Фасция это? Двигательная единица это? статич??ская работа это?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То сухожилие которое прикрепляется к костям , остающимся при движении малоподвижными,называют головками мышцы,а то, что прикрепляется к неподвижным костям , - хвостом.Каждый мышечный пучок покрывает соединительнотканная плёнка, а всю мышцу в целом, состоящую из множества пучков , общая оболочка - фасция.Один двигательный нейрон и связанные с ним мышечные волокна называют двигательной единицей .Работа ,связанная с удержанием определённой позы или груза , называется статической.
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