Головка мышцы это? хвост мышцы это? Фасция это? Двигательная единица это? статич??ская работа это?

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То сухожилие которое прикрепляется к костям , остающимся при движении малоподвижными,называют головками мышцы,а то, что прикрепляется к неподвижным костям , - хвостом.Каждый мышечный пучок покрывает соединительнотканная плёнка, а всю мышцу в целом, состоящую из множества пучков , общая оболочка - фасция.Один двигательный нейрон и связанные с ним мышечные волокна называют двигательной единицей .Работа ,связанная с удержанием определённой позы или груза , называется статической.