Головка мышцы это? хвост мышцы это? Фасция это? Двигательная единица это? статич??ская работа это?

Биология
Головка мышцы это? хвост мышцы это? Фасция это? Двигательная единица это? статич??ская работа это?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То сухожилие которое прикрепляется к костям , остающимся при движении малоподвижными,называют головками мышцы,а  то, что прикрепляется к неподвижным костям , - хвостом.Каждый мышечный пучок покрывает соединительнотканная плёнка, а всю мышцу в целом, состоящую из множества пучков , общая оболочка - фасция.Один двигательный нейрон и связанные с ним мышечные волокна называют двигательной единицей .Работа ,связанная с удержанием определённой позы или груза , называется статической.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Thank you for your letter to Ben' s Russian friends.
Ответить
Другие предметы
Доклад про прыжки в длину
Ответить
Қазақ тiлi
Қалауын тапса қар жанады Мағынасы өтінем
Ответить
Английский язык
Помогите плиз кто на картинке (дам балы +подписка)
Ответить
Русский язык
Помогите надо написать 10 словосочетаний с словарными словами на тему Интерьер
Ответить