Доклад про прыжки в длину

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Доклад про прыжки в длину
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Прыжок в длину — дисциплина  технических видов  легкоатлетической программы, относящаяся к горизонтальным прыжкам.  Задача атлета — достигнуть наибольшей горизонтальной длины прыжка с разбега. Прыжки в длину проводятся в секторе для горизонтальных прыжков по общим правилам, установленным для этой разновидности технических видов. При выполнении прыжка атлеты в первой стадии совершают разбег по дорожке, затем отталкиваются одной ногой от специальной доски и прыгают в яму с песком. Дальность прыжка рассчитывается как расстояние от специальной метки на доске отталкивания до начала лунки от приземления в песке.Расстояние от доски отталкивания до дальнего края ямы для приземления должно быть не менее 10 м. Сама линия отталкивания должна быть расположена на расстоянии до 5 м от ближнего края ямы для приземления.Прыжки в длину в древности[править |  править вики-текст] Античный прыгун в длинуПрыжок в длину был распространённой дисциплиной античных олимпийских игр. По дошедшим свидетельствам, техника прыжка принципиально отличалась от современной. При прыжке атлеты держали в руках специальный груз — хальтерес[de] , напоминающийгантели, который перед приземлением отбрасывали назад. Вероятно, считалось, что таким образом они увеличивают длину прыжка[9]. Есть также сведения о том, что некоторые атлеты достигали результатов свыше 15 метров, но исследователи считают, что речь идёт о тройном прыжке[10].Прыжок в длину на марке СССР, посвящённой Олимпиаде-80Современное состояние[править |  править вики-текст] C возрождением интереса к спорту и лёгкой атлетике, прыжки в длину с конца XIX векастановятся популярной дисциплиной технических видов.

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