На чем писали люди в древности 5 ответов.

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В Древней Руси писали на бересте. Для того, чтобы использовать бересту в качестве писчего материала, ее как правило, специально готовили. Лист березовой коры должен был иметь минимум прожилок. С его внутренней стороны удаляли ломкие прослойки луба, а с наружной – шелушащийся поверхностный слой. Потом бересту кипятили в воде со щелочами. Но писали и без этого.Древние египтяне для записей использовали тростник под названием «папирус» , который был болотным растением и рос в Египте по берегам реки Нила, достигая 3-4 м в высоту. Стеблем папируса питались, а, также, изготавливали из него циновки, ткани, плоты. В 3 тысячелетии до н. э. из него стали создавать материал для письма. Для этого разрезали стебли на узкие полоски, мочили их, склеивали в широкие ленты и высушивали на солнце. Хранили папирусы в глиняных кувшинах, свернув в свитки. Древние египтяне для записей использовали тростник под названием «папирус» , который был болотным растением и рос в Египте по берегам реки Нила, достигая 3-4 м в высоту. Стеблем папируса питались, а, также, изготавливали из него циновки, ткани, плоты. В 3 тысячелетии до н. э. из него стали создавать материал для письма. Для этого разрезали стебли на узкие полоски, мочили их, склеивали в широкие ленты и высушивали на солнце. Хранили папирусы в глиняных кувшинах, свернув в свитки. Также, древними людьми для письма использовался пергамент, который получали из выделанных шкур животных. Пергамент получил свое название от государства Пергам, где он был изобретен. По сравнению с папирусом, пергамент был удобнее, так как при сгибании он не ломался. Пергамент, как материал для письма, был очень дорог и немногие могли позволить себе такую роскошь. Книги, написанные на нем, тоже были очень дорогие. Продав одну такую книгу можно было разбогатеть и купить на вырученные деньги дом вместе с землей, на которой он стоял. Месопотамия. Шумер. В этой стране было много глины Писали на глиняных табличках