Найдите делимое если : а ) неполное частное равно 18 , делитель 47 , а остаток 22 ; б ) неполное частное 103 , делитель 58 , остаток 33 ; в ) неполное частное 10 делитель 65 , остаток 33.
Математика
Найдите делимое если : а ) неполное частное равно 18 , делитель 47 , а остаток 22 ; б ) неполное частное 103 , делитель 58 , остаток 33 ; в ) неполное частное 10 делитель 65 , остаток 33.
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А)868 б)6007 в)683 Вот и все)
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