Помогите!!! Очень срочно!! 40 Баллов даю! Определить метр стихотворения Смущаюсь и ??обею пред листом бумаги чистой. Так стоит паломник у входа в храм. Пред девичьим лицом так опытный потупится поклонник. Как будто школь...

Литература
Помогите!!! Очень срочно!! 40 Баллов даю! Определить метр стихотворения Смущаюсь и ??обею пред листом бумаги чистой. Так стоит паломник у входа в храм. Пред девичьим лицом так опытный потупится поклонник. Как будто школьник, новую тетрадь я озираю алчно и любовно, чтобы потом пером ее терзать, марая ради замысла любого. Чистописанья сладостный урок недолог. Перевернута страница. Бумаге белой нанесен урон, бесчинствует мой почерк и срамится. Так в глубь тетради, словно в глубь лесов, я безрассудно и навечно кану, одна среди сияющих листов неся свою ликующую кару.
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Автор: Гость
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Гость:
По-моему, это Ямб трехстопный
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