Как перевести 15т. 500кг. и 5т. 5ц.в центнерыи

Математика
Как перевести 15т. 500кг. и 5т. 5ц.в центнерыи
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*10+500:100=155ц 5*10+5=55ц
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