Что можно посоветовать Нине Петровне, которая потеряла все документы , подтверждающие ее собственность на дом, а архивы ,в которых хранились записи о выдаче ей таких документов , сгорели??

Право

Что можно посоветовать Нине Петровне, которая потеряла все документы , подтверждающие ее собственность на дом, а архивы ,в которых хранились записи о выдаче ей таких документов , сгорели??

Автор: Гость