6целых-8целых1шестая :7 решите пожалуйста дам 22 балла
Математика
6целых-8целых1шестая :7 решите пожалуйста дам 22 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. смотри))))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите по образцу help we help we helped. jump he jimps he jimped. 1) play she .... she ... 2) clean he .... he .... 3)wash I... I... 4)like it.....
Право
Что можно посоветовать Нине Петровне, которая потеряла все документы , подтверждающие ее собственность на дом, а архивы ,в которых хранились записи...
Математика
Каждому выпуснику школы решили подарить по одинаковому букету цветов . для этого ??упили114 гвоздик .когда в каждый букет добавили ещё по две розы ...
Русский язык
Выбери нужную букву в каждом слове.Подбери проверочные слова.Запиши по образцу.Сноп снопы,стр(е/и)ла,дв(а/о)ры,п(е/и)сьмо,кр(о/а)я,в(е/и)сна,гр(е/и...