Что такое пресвитерианство

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Что такое пресвитерианство
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Пресвитерианство-религиозное протестанское течение в христианстве.
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