Как разделить столбиком 108:4
Математика
Как разделить столбиком 108:4
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Гость:
10/4=2 28/4=7 ответ =27
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