Помогите пожалуйста решить пример мне найди значение выражения Помогите пожалуй??та решить мне пример такой 9 плюс 4 умножить в скобках 9 плюс 11 скобка закрывается. Помогите пожалуйста просто мне завтра контрольную писать нам ...
Математика
Помогите пожалуйста решить пример мне найди значение выражения Помогите пожалуй??та решить мне пример такой 9 плюс 4 умножить в скобках 9 плюс 11 скобка закрывается. Помогите пожалуйста просто мне завтра контрольную писать нам задали такие теста вот если не поможет то я тебе помогу только несложные ответы задавай пожалуйста и скажи как тебя зовут не забудь подписаться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+4*(9+11) 9+4*99 9+396=405 Вроде так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1) Средняя скорость роста дуба примерно 30 см в год,сколько лет дубу высотой 5,10м 2) Трактор тянет широкозахватную сенокосилку со средней скорос...
Математика
Найдите делимое если : а ) неполное частное равно 18 , делитель 47 , а остаток 22 ; б ) неполное частное 103 , делитель 58 , остаток 33 ; в ) непол...
Литература
Помогите!!! Очень срочно!! 40 Баллов даю! Определить метр стихотворения Смущаюсь и ??обею пред листом бумаги чистой. Так стоит паломник у в...