Помогите пожалуйста решить пример мне найди значение выражения Помогите пожалуй??та решить мне пример такой 9 плюс 4 умножить в скобках 9 плюс 11 скобка закрывается. Помогите пожалуйста просто мне завтра контрольную писать нам ...

Математика

Помогите пожалуйста решить пример мне найди значение выражения Помогите пожалуй??та решить мне пример такой 9 плюс 4 умножить в скобках 9 плюс 11 скобка закрывается. Помогите пожалуйста просто мне завтра контрольную писать нам задали такие теста вот если не поможет то я тебе помогу только несложные ответы задавай пожалуйста и скажи как тебя зовут не забудь подписаться

Автор: Гость