1) Средняя скорость роста дуба примерно 30 см в год,сколько лет дубу высотой 5,10м 2) Трактор тянет широкозахватную сенокосилку со средней скоростью 2 метра в секунду,какую площадь трав можно убрать за 8 ч если ширина косилки ...

Физика

1) Средняя скорость роста дуба примерно 30 см в год,сколько лет дубу высотой 5,10м 2) Трактор тянет широкозахватную сенокосилку со средней скоростью 2 метра в секунду,какую площадь трав можно убрать за 8 ч если ширина косилки 14,5метра Помогите?!!!!

Автор: Гость