1) Средняя скорость роста дуба примерно 30 см в год,сколько лет дубу высотой 5,10м 2) Трактор тянет широкозахватную сенокосилку со средней скоростью 2 метра в секунду,какую площадь трав можно убрать за 8 ч если ширина косилки ...
Физика
1) Средняя скорость роста дуба примерно 30 см в год,сколько лет дубу высотой 5,10м 2) Трактор тянет широкозахватную сенокосилку со средней скоростью 2 метра в секунду,какую площадь трав можно убрать за 8 ч если ширина косилки 14,5метра Помогите?!!!!
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Гость:
1) 5,1 ÷ 0,3 = 17 (лет)
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