Наследовани окраски и формы плода у томата. Помогите, пожалуйста, решить все

Гость: Гость:

2) Красный цвет и шаровидная форма-доминантные признаки, желт цв и груш форма-рецессивные 3) P Aabb×aaBB F1 AaBb, aaBb aaBb×aaBb F2 aaBB, 2aaBb, aabb 4) по 2 закону Менделя во 2 поколении идет расщепление по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1