Голубели,какая часть речи?
Русский язык
Голубели,какая часть речи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глагол!! как такое можно не знать??
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