Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 190,2 километра Определите его среднюю скорость
Физика
Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 190,2 километра Определите его среднюю скорость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=109,2 км=109200(перводим в метры)t=10 мин.= 600с.(т.к. в 1 мин.=60 сек.)Найти: U-? решение:U= S tU= 109200м = 182 м/c 600сОтвет: U= 182 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Выполните действие используя правила деления числа на произведения и деления произведения на число ; а )45500:( 35×26 ) = ; 12006 ÷(58×69) = ; 1368...