Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 190,2 километра Определите его среднюю скорость

Физика
Гоночный автомобиль за 10 минут проезжает путь равный 190,2 километра Определите его среднюю скорость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=109,2 км=109200(перводим в метры)t=10 мин.= 600с.(т.к. в 1 мин.=60 сек.)Найти: U-? решение:U= S     tU= 109200м    = 182 м/c         600сОтвет: U= 182 м/с 

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