Упр.56.Буду благодарен кто поможет

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оголошення про шкільну благодійна ярмарка Просимо приносити на продаж різні страви, продукти , ручні вироби з бісеру ,ниток,стрічок! Відбудеться благодійна програма 15 жовтня після шкільних уроків та на перервах. хто не байдужий до воїнів АТО просимо принести вказані вище речі, гроші зібрані на ярмарці буде відправлено в зону проведення антитерористичної операції . Вхід вільний для всіх бажаючих і небайдужих до горя всієї країни. Опублікувала адміністрація школи.