Упр.56.Буду благодарен кто поможет

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Упр.56.Буду благодарен кто поможет
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Автор: Гость
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Гость:
                   оголошення про  шкільну  благодійна ярмарка Просимо приносити на продаж різні страви,  продукти , ручні вироби з бісеру ,ниток,стрічок! Відбудеться  благодійна програма  15 жовтня  після шкільних уроків та на перервах. хто не байдужий до воїнів АТО  просимо принести вказані вище речі, гроші зібрані на ярмарці буде відправлено в зону проведення антитерористичної операції . Вхід вільний для всіх бажаючих і небайдужих до горя всієї країни.        Опублікувала адміністрація школи.
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