Горе и гористый это однокоренные слова?
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Горе и гористый это однокоренные слова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет т.к. горе(печаль), гористый(горА)
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