Сумма двух углов образованных при пересечении двух прямых равна 180 градусов докажите что эти прямые перепендикулярны
Геометрия
Сумма двух углов образованных при пересечении двух прямых равна 180 градусов докажите что эти прямые перепендикулярны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потомучто если 2 угла перетынаються то значит надо делить на 2 будет 90 градусов ето значит что 4 угла будут 360 градусов
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