«Горе мне, что нет у меня никого из родных, которые могли бы мне чем-либо помочь в м??нуту опасности». Этой хитростью король франков пытался обнаружить кого-либо из родни, чтобы и над ним учинить расправу. Укажите имя короля:

История

«Горе мне, что нет у меня никого из родных, которые могли бы мне чем-либо помочь в м??нуту опасности». Этой хитростью король франков пытался обнаружить кого-либо из родни, чтобы и над ним учинить расправу. Укажите имя короля:

Автор: Гость