«Горе мне, что нет у меня никого из родных, которые могли бы мне чем-либо помочь в м??нуту опасности». Этой хитростью король франков пытался обнаружить кого-либо из родни, чтобы и над ним учинить расправу. Укажите имя короля:
История
«Горе мне, что нет у меня никого из родных, которые могли бы мне чем-либо помочь в м??нуту опасности». Этой хитростью король франков пытался обнаружить кого-либо из родни, чтобы и над ним учинить расправу. Укажите имя короля:
Ответ(ы):
Гость:
Основатель французского государства - Хлодвиг
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