Горизонтально летящая пуля массой 10 г попала в лежащий на гладкой горизонтальной поверхности деревянный брусок массой 500 г и застряла в нём. Какова была скорость пули, если брусок после попадания в него пули приобрёл скорость...
Физика
Горизонтально летящая пуля массой 10 г попала в лежащий на гладкой горизонтальной поверхности деревянный брусок массой 500 г и застряла в нём. Какова была скорость пули, если брусок после попадания в него пули приобрёл скорость 10 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Импульс после взаимодействия: P2=(m+M)*U импульс до взаимодействия: P1=m*V закон сохранения импульса: P1=P2 m*V=(m+M)*U V=(m+M)*U/m=(500+10)*10/10=510м/с
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