Горизонтально летящая пуля массой 10 г попала в лежащий на гладкой горизонтальной поверхности деревянный брусок массой 500 г и застряла в нём. Какова была скорость пули, если брусок после попадания в него пули приобрёл скорость...

Физика

Горизонтально летящая пуля массой 10 г попала в лежащий на гладкой горизонтальной поверхности деревянный брусок массой 500 г и застряла в нём. Какова была скорость пули, если брусок после попадания в него пули приобрёл скорость 10 м/с?

Автор: Гость